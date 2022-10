Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,802 EUR +1,41% (17.10.2022, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,564 EUR -3,72% (14.10.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,03 USD -6,24% (14.10.2022)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (17.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Pariser Autosalon öffne nach einer coronabedingten Pause vor zwei Jahren an diesem Montag wieder seine Tore. Im Fokus stünden die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, die Erforschung alternativer Kraftstoffe sowie von Wasserstoff-Antrieben und der Einzug künstlicher Intelligenz in die Autos. Auch Plug Power sei über das Joint Venture HYVIA mit von der Partie.Die Autoschau, die in diesem Jahr zum 89. Mal organisiert werde, gehöre zu den besucherstärksten Messen der Welt. Rund eine Million Besucher seien 2018 gezählt worden. Im jährlichen Wechsel mit der IAA würden Hersteller Neuheiten aus ihrem Programm zeigen. Selbst Testfahrten für Autobegeisterte würden zum Programm gehören.Dabei mache der schleichende Niedergang der großen Automessen auch vor der Pariser Autoschau nicht halt. Auf etliche Marken würden die Besucher in diesem Jahr verzichten müssen. So würden die deutschen Hersteller den "Mondial de l'Auto 2022" weitgehend links liegen lassen. VW, Audi und BMW würden nicht in Paris dabei sein, und Mercedes nicht auf der Messe, sondern mit einer Veranstaltung in der Stadt.Während die drei großen deutschen Autobauer die Messe weitgehend meiden würden, würden Plug Power und Renault mit ihrem Joint Venture HYVIA die Möglichkeit nutzen, die jüngsten Entwicklungen vorzustellen. Im Fokus stehe dabei unter anderem der wasserstoffbetriebene Master Van H2-TECH.HYVIA drücke aufs Gaspedal. Mit Renault habe Plug Power einen wichtigen Partner an seiner Seite, um die Wasserstoffmobilität nachhaltig voranzubringen. Am Freitag habe allerdings eine Umsatzwarnung des Wasserstoff-Spezialisten für Abgabedruck bei der Aktie gesorgt.Langfristig aussichtsreich, kurzfristig fehlen allerdings die charttechnischen Impulse - Abwarten, rät Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link