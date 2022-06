XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

16,202 EUR +1,95% (22.06.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

16,85 USD +1,63% (22.06.2022, 18:05)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (22.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die kurzzeitige freundliche Stimmung sei am heutigen Mittwoch wieder verpufft. Der Gesamtmarkt notiere auf breiter Front schwächer. Einige Aktien, die im weitesten Sinne dem Tech-Segment zugeordnet werden könnten, würden aber etwas fester notieren. Dazu gehöre auch Plug Power. Der Titel setze damit seine Erholung der vergangenen Tage fort.In der vergangenen Woche sei der Kurs bis an die 41.USD-Marke gefallen. Die Plug Power-Aktie habe sich auf diesem Niveau trotz angespannter Gesamtlage stabilisiert. Am Freitag, den 17. Juni, hätten die Bullen dann ein starkes Zeichen gesetzt und den Kurs um über 11% in die Höhe geschickt. Dabei sei auch ein Gap-Close bei 15,75 USD gemeistert worden.Das Signal habe weitere Käufer angelockt und so habe sich der kurzfristige Trend weiter fortsetzen können. Damit habe die Aktie in wenigen Tagen über 20% zugelegt. Wichtig sei jetzt, dass die Bullen das positive Momentum aufrechterhalten könnten, um in den kommenden Wochen den hartnäckigen Widerstand im Bereich der 19-USD-Marke zu überwinden.Da der Abwärtstrend weiter intakt sei, könne aktuell noch keine Entwarnung bei der Plug Power-Aktie gegeben werden. Aber die technische Konstellation helle sich momentan weiter auf. Daher gehöre der spannende Titel auf die Watchlist, bis der Abwärtstrend nachhaltig überwunden sei, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:15,954 EUR +1,37% (22.06.2022, 18:18)