Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,709 EUR -2,97% (17.01.2024, 14:31)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,04 USD -11,63% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am Dienstag sei das Papier des angeschlagenen US-Unternehmens auf ein neues Mehrjahrestief gerutscht. Allein in den vergangenen vier Handelstagen summiere sich das Kursminus auf über 27%. Spätestens seit der Zahlenvorlage zum dritten Quartal 2023 sei klar, dass Plug Power dringend auf Liquidität angewiesen sei. Seitdem lasse das Unternehmen jedoch konstruktive Lösungsansätze vermissen. Details dazu könnte es am 23. Januar im Rahmen eines Business Updates von Plug Power geben. Dann würden CEO Andy Marsh und Finanzvorstand Paul Middleton den Zuhörern Rede und Antwort stehen.Plug Power sei dringend auf finanzielle Mittel angewiesen. Mit den Q3-Zahlen habe das Unternehmen erklärt, dass aufgrund des Mangels an Cash "erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen lässt, den Betrieb fortzusetzen". Darüber hinaus habe es geheißen, dass die "vorhandenen Barmittel und zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere nicht ausreichen werden, um seinen Betrieb in den nächsten zwölf Monaten zu finanzieren".Kein Wunder, dass im Anschluss der Zahlenvorlage mehrere Analysten ihre Kaufempfehlung für die Aktie gestrichen hätten. Elf der insgesamt 34 Analysten, die sich regelmäßig mit der Aktie von Plug Power beschäftigen und bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführt würden, würden derzeit immer noch eine Kaufempfehlung für die Wasserstoff-Aktie aussprechen. 18 Mal laute das Votum "halten" bzw. "neutral", fünf weitere Experten würden dazu raten, sich von dem Papier zu trennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: