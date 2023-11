Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,136 EUR -43,74% (10.11.2023, 18:42)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,375 USD -43,09% (10.11.2023, 18:27)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (10.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von Plug Power würden heute wie ein Stein fallen. Mehrere Analysten würden den Daumen senken und ihre Kursziele teils drastisch reduzieren. Der Grund seien miese Zahlen, das Unternehmen verbrenne immer mehr Geld. Experten würden sich zunehmend um die Liquidität des Konzerns sorgen.Die Plug Power-Aktie habe erst kürzlich ein Mehrjahrestief notiert, doch nach den gestrigen Quartalszahlen falle der Kurs weiter ungebremst. Denn im abgelaufenen Quartal habe sich der Verlust noch ausgeweitet.Mit einem Minus von mehr als 40 Prozent schocke die heutige Kursentwicklung Anleger. Das Papier falle damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren. Die hohen Kursverluste von Plug Power dürften vor allem daran liegen, dass das an der Börse aktuell noch mit 2,5 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen viel Geld verbrenne. Im dritten Quartal seien es laut dem Analysten Chris Dendrinos von RBC knapp 400 Millionen Dollar gewesen. Zum Ende des Quartals verfüge Plug Power noch über 1,3 Milliarden Dollar Betriebskapital, habe der Branchenfachmann vor dem Wochenende in einer Studie geschrieben. Dendrinos habe sein Kursziel nun deutlich gesenkt: Mit 5 Dollar sei es nun 60 Prozent niedriger als zuvor. Sein Anlageurteil laute nun "sector-perform". Der Brennstoffzellenhersteller habe im dritten Quartal unter massiven Zulieferproblemen gelitten. Der weitere Geschäftsverlauf sei kaum berechenbar und es gebe Margendruck.Das Management habe deshalb mehrere Optionen zur Stützung der Liquidität angedeutet, darunter ein 1,5 Milliarden Dollar schwerer Kredit des US-Energieministeriums und auch eine Kapitalmaßnahme. "Wir denken, dass noch in diesem Quartal eine Transaktion geschehen könnte", habe der Experte prognostiziert, der den Kapitalbedarf für die kommenden zwölf Monate auf mindestens 750 Millionen Dollar schätze.Plug Power habe einmal mehr mit seinen Quartalszahlen bitter enttäuscht. Die Amerikaner seien zeitnah auf weitere liquide Mittel angewiesen.Anleger lassen die Finger von der Aktie und greifen nicht ins fallende Messer!, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Plug Power Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2023)Mit Material von dpa-AFX