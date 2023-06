Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,418 EUR +2,33% (30.06.2023, 14:58)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,412 EUR +4,72% (30.06.2023, 14:36)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,00 USD +5,93% (29.06.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (30.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe zuletzt wieder Lebenszeichen gesendet und dürfte ihren Erholungskurs am Freitag fortsetzen. Abseits der Charttechnik sei der Newsflow beim US-Wasserstoffspezialisten aktuell allerdings äußerst dünn. Anleger hätten somit - passend zum bevorstehenden Wochenende - Zeit, um sich mit den bisherigen Meilensteinen von Plug Power zu beschäftigen.Klar: Plug Power zähle als Marktführer im Bereich der Brennstoffzellen-Technologie und könnte sich damit langfristig eine goldene Nase verdienen. Doch nur wenige Anleger dürften wissen, dass der Börsengang von Plug Power bereits am 29. Oktober 1999 stattgefunden habe. Nicht weniger interessant sei die Tatsache, dass der Konzern noch im selben Jahr sein erstes Brennstoffzellensystem für die stationäre Stromversorgung auf den Markt gebracht habe. Einen weiteren Meilenstein in der Konzerngeschichte von Plug Power stelle die Übernahme von Joule Processing im Jahr 2022 dar. Dadurch habe Plug Power die Kosten für die Herstellung von verflüssigtem Wasserstoff deutlich senken können.Mit Blick auf die Wall Street würden sich für die Plug Power-Aktie am Freitag leichte Kursgewinne abzeichnen: Vorbörslich notiere das Papier des US-Wasserstoffspezialisten zeitweise rund 2 Prozent fester und könnte damit an die Kursgewinne vom Donnerstag anknüpfen. Aus charttechnischer Sicht gelte es, die hartnäckige Widerstandszone an den beiden Verlaufstiefs zwischen 11,50 und 12,70 Dollar zu überwinden. Sodann wäre der Weg nach oben bis an die 200-Tage-Linie bei 14 Dollar frei.Plug Power bleibe langfristig aussichtsreich. Aktuell müsse die Aktie jedoch einige wichtige Charthürden meistern, um anschließend ihr volles Potenzial entfalten zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: