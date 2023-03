XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,75 EUR -3,40% (13.03.2023, 16:15)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,70 USD +2,83% (13.03.2023, 16:19)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (13.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie könne sich der schlechten Stimmung am Markt nicht entziehen. Zu Wochenbeginn starte das Papier des US-Unternehmens zwar nur mit einem kleinen Minus. Doch damit bleibe die charttechnische Lage weiterhin angespannt. Ein Verkaufssignal könnte den Abwärtsdruck sogar noch erhöhen.Bei der Plug Power-Aktie laufe es schon seit mehreren Wochen nicht sonderlich gut. Sie sei zuvor aus ihrer Seitwärtsrange zwischen 15 und 19 USD herausgefallen und habe dabei auch die 50-Tage-Linie bei 14,91 USD unterschritten. Infolge der schwachen Zahlen sei sie sogar bis knapp über den Unterstützungsbereich bei 12 USD gefallen.Nun spitze sich die Lage aber weiter zu. Im Zuge des schwachen Gesamtmarkts rutsche der Titel am Montag zwischenzeitlich unter diese Marke. Schließe er darunter, würde ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst werden. Dann dürfte es recht zügig bis an das 52-Wochen-Tief bei 11,49 USD abwärts gehen. Darunter warte die nächste Unterstützung an der runden 10-USD-Marke.Anleger würden enttäuscht auf die Zahlen reagieren. Hinzu komme ein schwacher Gesamtmarkt. Das Chartbild bleibe folglich eingetrübt. Trader sollten sich an die eben genannten Marken halten, alle anderen derweil an der Seitenlinie bleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2023)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:11,798 EUR +1,65% (13.03.2023, 16:33)