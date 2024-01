NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (29.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.In der vergangenen Handelswoche hätten mehrere Analysten die Aktie von Plug Power genauer unter die Lupe genommen. So auch die Experten von Jefferies, die ihr Kursziel für das Papier von Plug Power um 1 USD auf 4 USD gesenkt hätten. Die Einstufung laute unverändert "hold". Zuvor hätten bereits die Analysten aus dem Hause BMO Capital Markets reagiert. Die Tochtergesellschaft der Canadian Bank of Montreal habe die Plug Power-Aktie von "market perform" auf "underperform" mit einem Kursziel von 2,50 USD (alt: 3,50 USD) herabgestuft.Plug Power sei in finanzielle Schieflage geraten. Über ein sogenanntes ATM-Programm wolle sich das US-Unternehmen nun frische Liquidität direkt am Kapitalmarkt besorgen. Die Maßnahme sorge für eine massive Verwässerung der Altaktionäre. Darüber hinaus erwarte das Management rund um CEO Andy Marsh einen milliardenschweren Kredit vom US-Energieministerium, der im dritten Quartal 2024 final über die Bühne gehen solle. Dieser könnte die angespannte Situation etwas entschärfen.Auch wenn Plug Power ein ATM-Programm initiiert habe und die Aussicht auf einen milliardenschweren Kredit bestehe, sei die Kuh keinesfalls vom Eis. Hinzu komme die Verwässerung der bestehenden Aktionäre. Anleger soltten beim spekulativen Wasserstoff-Wert vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2024)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,131 EUR -0,19% (29.01.2024, 08:54)