Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,066 EUR +0,32% (19.12.2023, 15:54)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,47 USD +0,90% (19.12.2023, 15:40)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (19.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der US-Titel habe am Montag wieder den Rückwärtsgang eingelegt und knapp sechs Prozent an Wert verloren. Einen Handelstag später rutsche die Plug Power-Aktie erneut rund fünf Prozent ab. Für Gegenwind sorge einmal mehr ein kritischer Analystenkommentar, in diesem Fall aus dem Hause Piper Sandler.Laut StreetInsider habe Analyst Kashy Harrison die Plug Power-Aktie von "Neutral" auf "Underweight" heruntergestuft und das Kursziel massiv von 6,50 Dollar auf lediglich 2,30 Dollar gesenkt. Damit sehe Harrison immer noch rund 45 Prozent Downside-Potenzial vom aktuellen Kursniveau.Anfang Dezember hätten bereits die Analysten von Morgan Stanley auf das schwache Abschneiden in Q3 reagiert (Plug Power habe in diesem Zusammenhang die Fortführung des Geschäftsbetriebs infrage gestellt). Die US-Bank senke den Wert auf "Underweight" (vorher "Equal-Weight"), das Kursziel werde von 3,50 Dollar auf lediglich 3,00 Dollar reduziert.Fakt sei: Nach der Warnung mit den Zahlen zum dritten Quartal seien die Liquiditätssorgen bei Plug Power weiter gewachsen. Zuletzt habe das Unternehmen auch auftragsseitig nicht punkten können, um das verloren gegangene Vertrauen des Kapitalmarkts zumindest wieder etwas zurückzugewinnen. Auf Jahressicht habe die Plug Power-Aktie satte zwei Drittel an Wert eingebüßt.Plug Power befinde sich in einer angespannten Liquiditätssituation. Zumindest gebe es an der Zinsfront etwas Entspannung, womit die Kuh allerdings keinesfalls vom Eis sei.Anleger sollten den Wasserstoff-Wert vorerst weiter meiden und die weiteren Entwicklungen von der Seitenlinie aus beobachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link