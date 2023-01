XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,576 EUR +3,83% (13.01.2023, 09:17)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

16,79 USD +3,58% (12.01.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (13.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power wolle in den nächsten Jahren kräftig wachsen. Dafür benötige die Gesellschaft die notwendigen Produktionskapazitäten, denn erst in den vergangenen Jahren sei das Interesse an den Lösungen von Plug Power massiv gewachsen. Um die Nachfrage zu bedienen, hätten die Amerikaner im US-Bundesstaat New York eine neue Anlage errichtet.Erst im März 2022 sei der Startschuss zum Bau der Anlage, die Brennstoffzellen fertigen solle, gefallen. Knapp neun Monate später feiere Plug Power bereits die Eröffnung der Fertigungsstätte, die im Vista Technology Park liege. Auf 407.000 Quadratfuß sollten in den kommenden fünf Jahren über 1.600 Menschen arbeiten.Zur Eröffnung habe Firmenlenker Andy Marsh auch namhafte Politiker begrüßen können. "Plug fühlt sich geehrt, Senator Schumer, Gouverneur Hochul und andere Befürworter von grünem Wasserstoff in unserem Vista Technology Park in unserem Heimatstaat New York zu empfangen", habe Marsh gesagt. "Senator Schumer war maßgeblich an der Verabschiedung des Inflation Reduction Act beteiligt, der den Investment Tax Credit für Brennstoffzellen verlängerte und Plug die Entwicklung des ersten kommerziell nutzbaren Marktes für die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ermöglichte."Plug Power komme bei seinen Expansionsplänen weiter voran. Im freundlichen Gesamtmarkt habe sich die Plug Power-Aktie zuletzt vom 52-Wochen-Tief nach oben absetzen können. Charttechnisch helle sich das Bild damit weiter auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:15,548 EUR +0,47% (13.01.2023, 09:35)