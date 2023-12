Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,981 EUR -0,97% (22.12.2023, 11:41)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,41 USD +6,01% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (22.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz, Marktexperte des Online-Brokers LYNX, nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie groß sei die Euphorie noch vor einigen Jahren im Bereich der Wasserstoff-Aktien gewesen? Doch die Tatsache, dass die führenden Unternehmen des Sektors die Erwartungen der Marktteilnehmer nicht hätten erfüllen können, habe zur großen Wende geführt, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe."Selbst wenn einige Anleger noch immer an ihren Positionen festhalten, die Party ist vorüber. Auch 2023 setzte es in der Branche weitere Verluste, und hiervon wurde auch die Plug Power-Aktie in voller Härte getroffen. Selbst die seit rund zwei Monaten sehr euphorische Stimmung an den US-Börsen konnte dem Papier kein neues Leben einhauchen. Aktuell sehen wir aber zumindest eine vielversprechende Bodenbildung. Gerade der Jahreswechsel könnte in dieser Branche neue Chancen mit sich bringen.Im Januar kaufen Anleger besonders gerne jene Werte, welche im Vorjahr dramatisch an Wert verloren haben. Somit könnten neben Solarwerten auch Wasserstoff-Aktien wieder in den Fokus des Marktes rücken. Dieser Januar-Effekt kann eventuell auch bei Plug Power eine nette Rallye auslösen. Die Short-Quote liegt bei dramatischen 28 Prozent und ein Sprung über die Marke von 5 USD könnte einige Leerverkäufer unter Zugzwang bringen. Ich gehe zwar nicht von einer nachhaltigen Trendwende aus, aber eine heftige kurze Rallye könnte bei anhaltend positiver Stimmung an den Börsen eventuell in den Karten stecken."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: