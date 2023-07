Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Plug Power Inc.



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (19.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Einmal mehr verzeichne die Aktie von Plug Power deutliche Zugewinne. Zur Wochenmitte könne der Wasserstoff-Wert durch das erneute Plus die wichtige 200-Tage-Linie von unten nach oben durchstoßen und ein weiteres positives Chartsignal liefern. Damit sei auch der Sprung auf ein neues Verlaufshoch geglückt.Mit dem Kursplus von 4,85 Prozent auf 13,41 Dollar durchbreche die Aktie von Plug Power den GD200 bei 13,07 Dollar. Wichtig sei, dass der Wert auch auf Schlusskursbasis klar über dieser Chartmarke notiere. Dann verfüge der Wasserstoff-Titel über zusätzliches Upside-Potenzial.In den zurückliegenden drei Handelstagen habe sich das Papier noch an der 200-Tage-Linie die Zähne ausgebissen. Die Chancen stünden aber gut, dass die Plug-Power-Aktie erstmals seit September vergangenen Jahres wieder länger über dem GD200 notieren könne. Ein klares Zeichen der Bullen.Dass die Bullen bei Plug Power wieder das Zepter in die Hand genommen hätten, liege unter anderem an positiven News, über die Plug Power vor Kurzem habe berichten können. Hierzu zähle ein Auftrag über 100 Megawatt aus Europa, zwei weitere kleinere Elektrolyseur-Anlagen mit je fünf Megawatt Leistung sollten nach Australien geliefert werden."Der Aktionär" habe mit seiner Kaufempfehlung für spekulativ ausgerichtete Trader in Ausgabe 29/23 zum Kurs von 10,08 Euro ein gutes Händchen bewiesen. Knacke der Wert den GD200 nachhaltig, rücke das Februar-Hoch wieder ins Visier der Bullen.An schwachen Handelstagen können mutige Anleger auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp könne noch bei 8,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: