NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,84 USD -3,12% (30.06.2022, 16:28)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (30.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Abwärtstrend an den weltweiten Aktienmärkten mache auch vor Plug Power nicht Halt. Der Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen sei aber trotzdem weiter bei den Analystenhäusern beliebt. Sangita Jain von KeyBanc sehe laut einer Studie vom Donnerstag hohes Potenzial für die Aktie. Er gebe in seiner Erstempfehlung ein Kursziel von 30 USD aus, was einem Kurspotenzial gegenüber dem Mittwochsschlusskurs von 83% entspreche. Jains Rating laute entsprechend auf "overweight".In der Woche zuvor hätten bereits JPMorgan und Cowen Updates zu Plug Power herausgegeben. JPMorgan habe dabei sein Kursziel von 32 auf 28 USD gesenkt, die Aktie jedoch weiter mit "overweight" eingestuft. Cowen-Analyst Osborne, ein ausgewiesener Kenner der Branche, habe einen fairen Wert von 44 USD und sein "outperform"-Votum bekräftigt. Das durchschnittliche Kursziel liege zurzeit bei 34,50 USD.Kursziele von Analysten seien zurzeit mit Vorsicht zu genießen, da sich Anleger ohne Rücksicht auf die Bewertungen von Aktien trennen würden. Es brauche positive Signale von der Wirtschaftsfront, damit die großen Investoren wieder Vertrauen fassen und in den Aktienmarkt zurückkehren würden. Plug Power sei deshalb eine Halteposition, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2022)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:15,392 EUR -1,84% (30.06.2022, 16:40)XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:15,17 EUR -1,30% (30.06.2022, 16:23)