Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,236 EUR +0,33% (03.11.2022, 10:03)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,188 EUR -0,68% (03.11.2022, 09:45)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,72 USD -6,18% (02.11.2022, 21:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (03.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Abverkauf bei der Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power gehe weiter. Seit zwei Monaten befinde sie sich schon im freien Fall und habe dabei über 50 Prozent verloren. Im Zuge der gestrigen Zinsanhebung habe sich die Abwärtsdynamik noch weiter beschleunigt. Auf diese Marken komme es nun an.Infolge der jüngsten Prognose-Anpassung und dem anschließenden Kursrutscher vor gut zwei Wochen gehe es bei der Plug Power-Aktie wie erwartet turbulent weiter. Eine Stabilisierung im Bereich um das Volume-Peak bei 16,50 Dollar sei missglückt. Besonders das stark anziehende Handelsvolumen während der Rücksetzer sowie die hohe Abwärtstrendintensität hätten im Voraus darauf hingedeutet.Nach der weiteren US-Leitzinsanhebung am Mittwoch habe sich die Lage nun zugespitzt. Die Aktie sei weiter bis an die Unterstützungszone zwischen 14,00 und 14,80 Dollar abgerutscht.Trader sollten jetzt aufmerksam sein. Zwar habe der Rücksetzer erneut unter hohem Volumen stattgefunden, was grundsätzlich die bearishe Richtung unterstreiche. Dennoch würden bereits die meisten gängigen Indikatoren respektive Oszillatoren deutlich überverkaufte Werte signalisieren. Eine Stabilisierung an der eben genannten Unterstützungszone sowie ein Rebound bis an das Volume-Peak bei 16,50 Dollar würden somit deutlich wahrscheinlicher.Trader legen sich an den genannten Marken auf die Lauer, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: