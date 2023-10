NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,41 USD -1,72% (12.10.2023)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (13.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "overweight"-Votum für die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG).J.P. Morgan sehe einige positive Katalysatoren bis zum Jahresende im Anschluss an die jährliche Symposium-Veranstaltung des Unternehmens. Zu den potenziellen Katalysatoren für den Wasserstoffsektor und Plug Power würden die Ankündigung eines Wasserstoff-Hubs, die für diesen Freitag erwartet werde und von der das Unternehmen profitieren könnte, der Produktionsbeginn einer Wasserstoffanlage in Georgia, die Leitlinien des US-Finanzministeriums für Steuergutschriften für die 45-Volt-Produktion und der erfolgreiche Abschluss eines Darlehens des Energieministeriums, das noch in diesem Jahr erwartet werde, gehören.J.P. Morgan sehe für Plug Power mittelfristig ein "bedeutendes Aufwärtspotenzial". Das Papier sei mit dem Status "Positive Catalyst Watch" versehen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities haben das "overweight"-Rating für die Plug Power-Aktie bestätigt. Das Kursziel laute unverändert 12,00 USD. (Analyse vom 12.10.2023)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:7,036 EUR 0,00% (13.10.2023, 10:50)