Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (29.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit bis zu zweistelligen Kursgewinnen an einzelnen Tagen habe Plug Power im Juni wieder Lebenszeichen gesendet. Um den langfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen, bräuchte es allerdings eine deutlich stärkere Performance. So viel würden die Profis dem amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten zutrauen.2 Prozent habe die Plug Power-Aktie am Mittwoch zulegen können. Zur Mitte des Monats habe sie die 10-Dollar-Marke erneut überschritten, zudem sei der GD50 bei 8,49 Dollar am 5. Juni zurückerobert worden und diene seitdem als tragfähiger Support. Langfristig sei dies jedoch auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.Zwei Drittel der von Bloomberg befragten Analysten würden Plug Power als Kauf einstufen. Das durchschnittliche Kursziel der 29 Experten liege bei 17,75 Dollar.Analyst William Peterson von JP Morgan habe am vergangenen Freitag sein Kursziel für Plug Power von 14,00 Dollar bestätigt. Das Votum laute "overweight".Amit Dayal von der Investmentbank HC Wainwright toppe mit seinem Zielkurs alles. Er sehe den Wasserstoff-Titel sogar erst bei 78,00 Dollar fair bewertet und spreche eine starke Kaufempfehlung aus. Laut Dayal könnte Plug Power also innerhalb der nächsten zwölf Monate 800 Prozent zulegen. Verbesserte Margen sowie international enormes Wachstumspotenzial - vor allem als Diesel-Konkurrent - würden Plug Power für Dayal attraktiv machen.Der Support der 9-Dollar-Marke müsse halten - sonst sollten Anleger die Reißlinie ziehen. Solange die gute Auftragslage den Kurs nicht nachhaltig über die psychologisch wichtige 10-Dollar-Hürde tragen kann, drängt sich auch kein Einstieg auf, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link