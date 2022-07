Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,37 EUR +1,24% (06.07.2022, 16:33)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,45 EUR +9,16% (06.07.2022, 16:17)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,8896 USD +1,65% (06.07.2022, 16:20)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (06.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die aktuelle Handelswoche schüttle die Anleger erneut kräftig durch und insbesondere der DAX fahre Achterbahn. Anders sehe die Lage bei der Plug Power-Aktie aus. Das Papier entferne sich immer weiter von seinem Jahrestief und habe nun eine interessante Chartformation ausgebildet. Für die nächsten Tage seien jetzt diese Marken wichtig.Nach den enttäuschenden Zahlen Anfang Mai sei der Kurs auf den tiefsten Stand seit September 2020 gefallen. Bedingt durch den massiven Abverkauf seien rasch spekulative Käufer zurück gewesen und so habe die Plug Power-Aktie vom Tief bei 12,70 Dollar in zwei Wochen um rund 50 Prozent zugelegt.Der Rebound sei dann von der massiven Widerstandszone, die sich zwischen 18 bis 20 Dollar aufspanne, vorerst beendet worden. Nach einem erneuten Bären-Angriff sei der Titel bis auf rund 14 Dollar zurückgefallen. Es sei eine erneute Erholung bis zur Widerstandszone gefolgt.Die jüngsten Gewinnmitnahmen hätten an einem Zwischentief bei 15,63 Dollar geendet. Von diesem Punkt aus würden die Bullen jetzt einen erneuten Angriff auf den Widerstandsbereich starten. Die Chancen für einen Ausbruch stünden aktuell recht gut, da die Rücksetzer immer früher wieder gekauft würden. Die Anzahl der Käufer werde also zunehmend größer. Würden die Bullen in den nächsten Tagen und Wochen die Hürde überwinden und den Kurs über die psychologisch wichtige 20-Dollar-Marke treiben, sollte das frische Kaufsignal eine starke Aufwärtsbewegung auslösen.Risikofreudige Anleger warten auf dieses Einstiegssignal, um von der anschließenden Erholung zu profitieren, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: