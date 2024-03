Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,698 EUR +3,67% (08.03.2024, 19:56)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,04 USD +3,59% (08.03.2024, 19:44)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der langen Talfahrt seit dem Hoch Anfang 2021 hätten Anleger bei Plug Power in dieser Woche endlich einmal Grund zur Freude. Am Freitag stehe beim Brennstoffzellenhersteller erneut ein Plus von rund fünf Prozent zu Buche. Die zarte Erholung setze sich damit weiter fort - und das habe auch einen Grund.Angesichts der Äußerungen von FED-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress und eines Arbeitsmarktberichts mit höherer Arbeitslosenquote und geringerem Anstieg der Stundenlöhne hätten sich die Zinserwartungen am Markt wieder verschoben. Mehr als drei Viertel der Experten würden aktuell damit rechnen, dass spätestens im Juni die FED mit Zinssenkungen beginne. Für kaum ein Unternehmen sei dies so wichtig wie für Plug Power.Nach wie vor sei der Brennstoffzellenhersteller unprofitabel und schreibe rote Zahlen. Aktuell rechne der Markt damit, dass erst 2027 der Sprung in die Gewinnzone gelinge - und auch dann nur mit 22 Millionen Dollar. Das bedeute: Die potenziellen Gewinne lägen nach wie vor weit in der Zukunft und müssten entsprechend abgezinst werden - je niedriger die Leitzinsen, desto niedriger auch der Diskontierungsfaktor, wodurch Plug Power ein höherer Wert zugestanden würde.Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen treibe Plug Power derzeit an. Anleger sollten sich von der zarten Erholung aber nicht blenden lassen. Das Unternehmen habe zuletzt häufig die Erwartungen verfehlt, das Wachstum habe zu wünschen übrig gelassen. Niedrigere Zinsen alleine dürften nicht ausreichen, damit bei Plug Power die Trendwende gelinge. Es gibt spannendere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: