Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,193 EUR -2,27% (22.11.2023, 21:17)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,475 USD -2,52% (22.11.2023, 21:03)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (22.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit desaströsen Zahlen habe der Wasserstoffkonzern Plug Power die Anleger zuletzt verprellt. Die Aktie sei mehr als 40 Prozent eingebrochen, die kritische finanzielle Lage lasse viele Fragen offen und Besserung sei nicht in Sicht. Eine Hiobsbotschaft aus Dänemark verdeutliche, wie problematisch die Situation sei.Noch Ende Oktober habe Plug Power in einer Power-to-X-Ausschreibung der Dänischen Energieagentur einen Erfolg gefeiert. Für den Bau einer entsprechenden Anlage in Holsebro habe unter anderem das 100-Megawatt-Projekt Plug Power Idomlund Denmark den Zuschlag bekommen. Subventionen in Höhe von rund 15 Millionen Euro sollten an Plug fließen.Doch Anfang dieser Woche sei der Paukenschlag gefolgt. Plug habe die erforderliche Bankgarantie nicht stellen können, weshalb die Energieagentur dem Konzern den Zuschlag wieder entzogen habe. Der Wettbewerber Everfuel ( ISIN DK0061414711 WKN A2QGNH ) könne dafür nun mehr Wasserstoff liefern.Offen sei, ob die fehlende Bankbürgschaft lediglich ein dummer Fehler des Plug-Managements gewesen sei oder ob wirklich keine Bank gefunden worden sei, die eine Garantie in überschaubarer Höhe habe geben wollen, was sogar der deutlich kleineren Everfuel offenbar gelungen sei. Klar sei aber, dass sich dieser Rückschlag in eine Reihe von Hiobsbotschaften bei Plug Power einreihe und sicher nicht dazu beitragen werde, Vertrauen bei den Anlegern zu gewinnen. Denn sowohl fehlende Professionalität als auch fehlende Unterstützung der Banken wären jeweils ein deutlich negatives Signal.Anleger lassen entsprechend weiterhin die Finger von der äußerst risikobehafteten Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu Plug Power in einer aktuellen Aktienanalyse. Wer im Wasserstoff-Sektor investieren wolle, greife entweder zum norwegischen Hot-Stock Nel oder zum E-Wasserstoff Europa Index , mit dem sich das Risiko in der spekulativen Branche auf mehrere aussichtsreiche Werte verteilen lasse. (Analyse vom 22.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link