NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,90 USD +3,85% (20.01.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (23.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Viele Aktien aus den Bereichen Wasserstoff und batteriebetriebene Elektromobilität seien im schwierigen Börsenjahr 2022 unter die Räder gekommen. Ein großer europäischer Vermögensverwalter sehe darin offenbar eine gute Chance, wieder Positionen bei bekannten Playern wie Tesla oder Plug Power einzugehen.Wie Barron's berichte, habe ein europäischer Fonds kürzlich Anpassungen bei seinen in den USA gehandelten Aktieninvestitionen vorgenommen. Anscheinend würden Elektrobauer gegenüber traditionellen Autoherstellern bevorzugt. Demnach habe DNB Asset Management seine Investitionen in Tesla und Plug Power deutlich erhöht und dabei gleichzeitig die Beteiligung an General Motors (GM) im vierten Quartal reduziert. Die Tochtergesellschaft des größten norwegischen Finanzdienstleisters DNB habe laut Barron's diese Aktiengeschäfte in einem Filing an die US-Börsenaufsicht SEC gemeldet.Wasserstoff und Elektromobilität würden eine wichtige Rolle auf dem Weg zur sektorübergreifenden Dekarbonisierung spielen. Ob DNB Asset Management mit seinen Transaktionen das richtige Timing gewählt habe, dürften die kommenden Wochen zeigen. "Der Aktionär" sehe Tesla grundsätzlich positiv, behalte aber die Probleme des Unternehmens im Auge. Die Plug Power-Aktie sei ebenfalls langfristig aussichtsreich, aber derzeit nur ein Fall für die Watchlist, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2023)Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:14,716 EUR +0,44% (23.01.2023, 09:20)XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:14,62 EUR +1,36% (23.01.2023, 09:04)