Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,14 EUR +5,65% (11.10.2023, 13:36)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,16 USD +11,70% (10.10.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (11.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist melde sich zur Wochenmitte mit einem Großauftrag zurück. Damit könne sich die Plug Power-Aktie weiter von ihren Mehrjahrestiefs lösen. Bereits am Dienstag habe der Wasserstoff-Titel satte 11,7 Prozent zulegen können - für charttechnische Entwarnung sei es jedoch noch zu früh.Plug Power sei demnach als bevorzugter Zulieferer von Fortescue für das geplante Gibson Island Project auserkoren worden. Die Amerikaner sollten im Falle eines finalen Auftrags Elektrolyseure mit einer Leistung von insgesamt 550 Megawatt liefern. Zum Vergleich: Allein diese potenzielle Order übersteige die jährlichen Fertigungskapazitäten des norwegischen Wettbewerbers Nel in Norwegen. Die Skandinavier könnten in ihrer automatisierten Fabrik pro Jahr alkalische Elektrolyseure mit einer Leistung von 500 Megawatt vom Band rollen lassen.Erhalte Plug Power den Zuschlag, würden die Amerikaner allerdings PEM-Elektrolyseure an Fortescue liefern. Die Realisierung des Projekts, für das bis Jahresende eine finale Investmententscheidung (FID) erwartet werde, solle in Gibson Island (bei der australischen Stadt Brisbane) erfolgen.Im Rahmen der Absichtserklärung hätten Plug Power und Fortescue zudem vereinbart, Investitionen für Co-Investitionen in Projekte zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Nordamerika zu prüfen. So stehe im Raum, dass der Plug-Kunde einen Anteil von bis zu 40 Prozent an der Wasserstoffanlage in Texas und bis zu 25 Prozent der geplanten Anlage in Phoenix übernehmen solle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link