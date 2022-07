Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest.



Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,464 EUR +9,75% (28.07.2022, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,50 EUR +9,92% (28.07.2022, 09:20)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,18 USD +4,88% (27.07.2022)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (28.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Aktien von Green-Tech-Unternehmen wie Plug Power, JinkoSolar oder Enphase hätten am Mittwoch nach US-Börsenschluss nochmal richtig Gas gegeben. Der Grund sei, dass US-Senator Joe Manchin sich mit dem Mehrheitsführer im Senat über das geplante Klimapaket hätten entscheiden können. Das seien die Details.Vor zwei Wochen habe es für die meisten Demokraten in Washington so ausgesehen, als hätte Senator Joe Manchin die Steuer- und Klimaagenda von Präsident Joe Biden ausgebremst. Nun aber scheine es zum Durchbruch gekommen zu sein.Laut einer Erklärung habe Manchin am Mittwoch bekannt gegeben, dass er sich mit dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, darauf geeinigt habe, über den "Inflation Reduction Act of 2022" abzustimmen. Mit dem Inflation Reduction Act solle die Rekordinflation bekämpft werden, indem die Staatsverschuldung abgebaut, die Energiekosten gesenkt und die Gesundheitskosten verringert würden.Konkret sehe dieser unter anderem eine Mindeststeuer für Unternehmen in Höhe von 15 Prozent vor. Darüber hinaus solle es einige Obamacare-Subventionen verlängern und erlaube Medicare, über die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente zu verhandeln. Vor allem aber solle in alle Energiearten - Solar, Wasserstoff, Kernkraft, erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe und Energiespeicherung investiert werden.Nach Angaben des Wall Street Journal würde das neue Paket 739 Milliarden Dollar einbringen, von denen 369 Milliarden Dollar für Klima- und Energieprogramme und 64 Milliarden Dollar für die Verlängerung der Gesundheitsfürsorge vorgesehen seien. Der Rest sei für den Abbau des Bundesdefizits bestimmt.Auch die JinkoSolar-Aktie habe Fahrt aufgenommen und stehe kurz vor dem Sprung über die 200-Tage-Linie. Trader sollten hier auf das bevorstehende Kaufsignal setzen.Wer nun gebündelt von den Top-News profitieren möchte, setzt mit einem Index-Zertifikat (WKN DA0AAV) auf den Solar Top 10-Index, so Timo Nützel. In diesem seien die Highflyer wie Enphase, JinkoSolar und SunRun in ein Produkt gebündelt. (Analyse vom 28.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: