XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,09 EUR +0,25% (14.06.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,73 USD -1,65% (14.06.2023, 20:44)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (14.06.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Plug Power tauche am Nachmittag plötzlich ab, gebe alle Gewinne wieder ab, rutsche ins Minus. Das Wasserstoffunternehmen halte heute eine Investorenveranstaltung ab, wolle sich zu den Wachstumsaussichten äußern und ein Update zu seinen Finanzen geben. Im Vorfeld habe sich die Aktie im Gleichschritt mit anderen Wasserstoff-Titeln erheblich verteuert.Ein Viertel teurer. Die Aktie von Plug Power habe sich allein in dieser Woche um über 25 Prozent verteuert. Zwischenzeitlich. Denn jetzt würden Anleger offenbar die angelaufenen Gewinne wieder vom Tisch nehmen. Aus einem Tagesplus von über zehn Prozent im deutschen Handel sei inzwischen ein Minus geworden. Bei Tradegate werde das Papier nun etwa zwei Prozent günstiger gehandelt als noch am Vortag.Die Gewinnmitnahmen dürfen angesichts des rasanten Anstiegs zuvor nicht überraschen. Der Investorentag dürfte neue Erkenntnisse liefern, so Leon Müller von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 14.06.2023)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:9,918 EUR -1,80% (14.06.2023, 21:01)