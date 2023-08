Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,744 EUR -4,58% (22.08.2023, 20:37)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,395 USD -5,03% (22.08.2023, 20:22)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (22.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem es in den vergangenen beiden Handelstagen nach einer Stabilisierung ausgesehen habe, gebe die Aktie von Plug Power die zwischenzeitlichen Gewinne am Dienstag wieder vollständig ab und knüpfe an die Talfahrt seit Monatsbeginn an. Die Kursziele und Empfehlungen der Analysten würden das bislang aber nur bedingt widerspiegeln.Die Aktie des Wasserstoffspezialisten habe seit Anfang August rund 35 Prozent an Wert verloren. Alleine am heutigen Dienstag gehe es um rund fünf Prozent abwärts, nachdem es tags zuvor noch nach einer kleinen Gegenbewegung ausgesehen habe. Der Kurs notiere zur Stunde exakt einen Dollar über dem Mehrjahrestief von Mitte Mai bei 7,39 Dollar.Die große Mehrheit der von Bloomberg befragten Analysten lasse sich davon aber nicht beirren, im Gegenteil: 20 Kaufempfehlungen stünden dort zwölf Halte- und lediglich eine Verkaufsempfehlung gegenüber.Beachtlich sei dabei auch der Blick auf die Kursziele. Trotz einiger Anpassungen infolge der enttäuschenden Quartalszahlen zu Monatsbeginn liege das Zwölf-Monats-Konsensziel der 33 Experten bei 17,22 Dollar - und damit satte 105 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Am oberen Ende der Spanne stehe derweil Amit Dayal von der US-Investmentbank HC Wainwright, der seine Kaufempfehlung für die Aktie erst am 10. August bestätigt habe - mitsamt einem Kursziel von 78 Dollar. Damit traue er der Aktie schier unglaubliche 830 Prozent Luft nach oben zu.Auf den Rängen würden die Experten von Evercore ISI und Bernstein folgen, die Plug Power mit Kurszielen von 37 beziehungsweise 32 Dollar ebenfalls einen fairen Wert zugestehen würden, der um ein Vielfaches über dem aktuellen Kursniveau liege.Wasserstoff-Titel seien bisweilen sehr volatil, einige der Kursziele würden aber dennoch geradezu abenteuerlich wirken. Zumal sich die Aktie bereits seit Monaten schwertue. Zuletzt sei sie dabei auch unter den Stopp des "Aktionär" bei 8,00 Euro gefallen. Ein Wiedereistieg drängt sich vorerst nicht auf, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 22.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link