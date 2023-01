NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bereits in der vergangenen Woche habe "Der Aktionär" darauf hingewiesen, dass die Plug Power-Aktie in kürzester Zeit vom überverkauften in den überkauften Bereich gelaufen sei. Zur Wochenmitte büße das Papier des US-Brennstoffzellenherstellers nun deutlich ein und drohe zudem ein Verkaufssignal zu generieren.Konkret verliere die Plug Power-Aktie aktuell an der NASDAQ mehr als 4% ein. Sollte sie die Verluste ausweiten und unter dem Tagestief vom vergangenen Donnerstag bei 15,12 USD schließen, hätte die Aktie ein sogenanntes Doppeltop nach unten aufgelöst. Durch dieses Verkaufssignal wären weitere Rücksetzer wahrscheinlich. Im Anschluss könnte das Papier daher Kurs auf den GD50 bei 14,76 USD nehmen.Sollte die Plug Power-Aktie den GD50 verteidigen können, stünden die Chancen aus Sicht des "Aktionärs" auf eine weitere Erholung gut. Noch nicht investierte Anleger sollten aber erst, wenn dieser Test bestanden sei, über einen Einstieg nachdenken, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)