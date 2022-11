Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (10.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die unerwartet niedrigen Inflationsdaten aus den USA würden für Freudensprünge an den Börsen sorgen. Auf breiter Front würden die Aktien anziehen. Besonders deutlich würden die Kursgewinne bei den zuletzt schwer gebeutelten Wasserstoff-Aktien Plug Power, ITM Power und Nel ausfallen, die zweistellig zulegen und die jüngsten Tiefs weiter hinter sich lassen würden.Lange Zeit seien Plug Power, Nel und Co die Highflyer an den Börsen gewesen. Die Hoffnung auf den Milliardenmarkt Wasserstoff habe die Bewertungen in ungeahnte Höhen getrieben, obwohl Umsätze und Gewinne noch in ferner Zukunft lägen. Mit der Zinswende der FED und dem breiten Abverkauf von Tech-Aktien seien diese Multiples aber nicht mehr haltbar gewesen - entsprechend deutlich sei auch der Abverkauf bei den Wasserstoff-Werten ausgefallen.Die zurückgehende Inflation könnte nun aber dafür sorgen, dass die FED bei den Zinsanhebungen den Fuß vom Gaspedal nehme. Das spiele den unprofitablen und hoch bewerteten Unternehmen besonders stark in die Karten. Sollten sich die Anzeichen mehren, dass die Zinsen weniger stark steigen würden als befürchtet, könnte dieser Trend anhalten - unabhängig von der operativen Entwicklung, die zuletzt etwa bei Plug Power nicht habe überzeugen können.Plug, Nel und ITM seien nach wie vor extrem hoch bewertet und würden deshalb hochriskant bleiben. Die Entwicklung der Zinsen werde auch in den kommenden Wochen die Kurse stark beeinflussen. Für eine nachhaltige Entspannung sei es noch deutlich zu früh.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: