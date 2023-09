Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,40 EUR +3,06% (29.09.2023, 15:51)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,855 USD +3,76% (29.09.2023, 15:37)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Dank guter Vorgaben der Wall Street hätten sich die europäischen Börsen am Freitag nach oben bewegt. Zu den Gewinnen hätten auch neue Inflationsdaten aus dem Euroraum beigetragen. Damit zeichne sich auch ein freundlicher Handelsstart an der Wall Street ab. Für die Plug Power-Aktie gehe das Zittern damit in die Verlängerung.Zum Wochenschluss hätten erfreuliche Preisdaten für Auftrieb an den Märkten gesorgt. So habe sich die Teuerung in Frankreich im September unerwartet abgeschwächt. In der Eurozone sei die Inflation stärker zurückgegangen als gedacht.Bankvolkswirte hätten den Teuerungsrückgang im Euroraum erfreut kommentiert, aber auf statistische Effekte hingewiesen, die die Entwicklung begünstigt hätten. "Zwar ist knapp die Hälfte des Rückgangs auf Sondereffekte wie das Auslaufen des 9-Euro-Tickets in Deutschland im September 2022 zurückzuführen", habe Commerzbank-Experte Christoph Weil erklärt. "Aber auch bereinigt um diese Effekte zeigt nun auch der Trend bei der Kernrate nach unten." Bei dieser würden schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel nicht berücksichtigt.Mit den Gewinnen hätten die Märkte an die Erholung vom Vortag angeknüpft. Daten aus den USA hätten am Donnerstag die Hoffnung geschürt, dass die Wirtschaft die deutlichen Zinsanhebungen einigermaßen wegstecke. "Während im vergangenen Jahr die Sorge am Markt bestand, dass durch die Zinserhöhungen der Notenbanken eine schwere Rezession hervorgerufen werden könnte und Unternehmensgewinne einbrechen, besteht diese Sorge derzeit weitgehend nicht mehr", habe Analyst Bastian Ernst von der Weberbank angemerkt. "Insbesondere die US-Wirtschaft zeigt sich weiterhin erstaunlich robust."Anleger sollten aktuell einen Bogen um die Plug Power-Aktie machen und damit ihre Nerven schonen. Der Abwärtstrend sei weiterhin intakt und die Bären hätten das sagen.Bis eine nachhaltige Bodenbildung vollbracht ist, gehört der Titel auf die Watchlist, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2023)Mit Material von dpa-AFX