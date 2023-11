unter folgendem Link.



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (21.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach enttäuschenden Zahlen sei die Aktie von Plug Power vor knapp zwei Wochen regelrecht kollabiert. Rund 40% Minus hätten für einen Schock bei den Anlegern gesorgt. Die kurzzeitige Erholung im Anschluss sei zudem nur von kurzer Dauer gewesen, auch am Dienstag sei es erneut kräftig nach unten gegangen.Das Mehrjahrestief bei 3,25 USD, das kurz nach den desaströsen Zahlen erreicht worden sei, rücke damit wieder näher. Die Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus und das starke Marktumfeld für Story-Stocks hätten der Plug Power-Aktie zuvor eine erste Gegenbewegung beschert. Grundsätzlich seien niedrigere Zinsen für Wachstumswerte aus der Wasserstoffbranche positiv, da die Refinanzierung günstiger werde und die teilweise weit in der Zukunft liegenden Gewinne weniger hoch diskontiert würden.Mittlerweile gehe es mit der Plug Power-Aktie aber wieder nach unten. Es zeige sich, dass auch ein starkes Marktumfeld nicht mehr ausreiche, um den Titel nachhaltig nach oben zu treiben. Viele Anleger hätten das Vertrauen verloren, nachdem der US-Konzern immer wieder vollmundige Umsatzziele ausgegeben habe, die hohen Verluste und die Liquiditätsprobleme allerdings nicht in den Griff bekomme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU