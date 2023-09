Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,35 EUR -0,33% (28.09.2023, 12:20)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,73 USD +2,38% (27.09.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (28.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.An der Wall Street hätten sich nach zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten im späten Handel wieder Käufer gefunden. Sie hätten auf dem tiefsten Indexniveau seit Juni ihre Chance gesucht. Auch die Plug Power-Aktie habe in diesem Marktumfeld leicht zulegen können und damit einen weiteren Abverkauf vorerst abgewendet. Die Gefahr sei allerdings noch nicht gebannt.Die Verunsicherung, insbesondere hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank, bleibe unter Anlegern groß. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit habe gestern einen weiteren Höhepunkt seit 2007 erreicht. Zinsen seien längst wieder eine Alternative bei der Anlagesuche. Verantwortlich würden die "Höher-für-länger"-Zinssignale der US-Notenbank bleiben, die bei den Aktionären gar nicht gut ankämen.Seit dem Mehrmonatshoch im Juli bei 13,44 USD sei die Luft bei der Plug Power-Aktie raus gewesen. Die Korrektur halte weiter an und in den vergangenen zwei Monaten habe der Titel über 40% an Wert verloren. In dieser Woche hätten es die Bären sogar kurzzeitig geschafft, den Kurs unter das Jahrestief bei 7,44 USD zu drücken. Im freundlicheren Handel am gestrigen Mittwoch seien dann erste Schnäppchenjäger zu sehen gewesen, die die Aktie um 2,2% habe steigen lassen.Hoffnung mache aktuell, dass zum einen der Chart reif für eine technische Gegenbewegung sei. Zu anderen zeige das ausgeprägte Volumen-Profil, dass das Volumen-Peak der vergangenen Monate bei der 9-USD-Marke liege. Hier seien also die meisten Papiere gehandelt worden und es könne davon ausgegangen werden, dass die meisten Anleger diesen Wert für fair erachten hätten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link