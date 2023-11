NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,00 USD -8,05% (16.11.2023, 16:44)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (16.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach dem Crash um 40% an einem Handelstag habe die Aktie von Plug Power eine charttechnische Gegenbewegung gestartet. Am Donnerstag stehe der Wasserstoff-Titel aber wieder merklich unter Druck. Erneut gebe es Gegenwind vonseiten eines Analysten, der seine Kaufempfehlung für die Plug Power-Aktie streiche. Vikram Bagri von der Citigroup ziehe sein "buy"-Rating für die Plug Power-Aktie zurück und kassiere sein Kursziel. Fortan laute die Einschätzung des Experten "neutral" mit einem Kursziel 5 USD. Das entspreche zwar einem Aufwärtspotenzial von etwa 15% gegenüber dem Schlusskurs, doch die Analyse von Bagri sei sehr kritisch. Der Hauptgrund für die Abstufung sei dem Analysten zufolge die "suboptimale Umsetzung" des Managements, dass das US-Unternehmen in Liquiditätsschwierigkeiten gebracht habe. "Obwohl es nur wenige Möglichkeiten gibt, die kurzfristigen Probleme zu lösen, ist die Fehlerquote gering", so Bagri.Von den insgesamt 34 bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten, die sich regelmäßig mit der Aktie von Plug Power beschäftigen würden, würden derzeit 14 zum Kauf raten. 18 Experten würden eine neutrale Haltung beziehungsweise empfehlen, den Wasserstoff-Titel zu halten. Nur zwei Analysten würden derzeit zum Verkauf der Papiere raten.Plug Power habe mit seinen jüngsten Quartalszahlen einmal mehr enttäuscht, einige Abstufungen von Analystenseite sowie fallende Kursziele seien die Folge. Die erheblichen Liquiditätsprobleme seien nicht wegzuwischen und könnten das Wasserstoff-Unternehmen weiter in die Bredouille bringen. Anleger sollten vorerst einen Bogen um die sehr risikobehaftete Plug Power-Aktie machen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,67 EUR -8,20% (16.11.2023, 17:07)