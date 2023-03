Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,70 EUR -0,54% (22.03.2023, 11:13)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,66 EUR -0,84% (22.03.2023, 10:49)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,52 USD +6,27% (21.03.2023)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (22.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe am gestrigen Dienstag Top-News geliefert. Der Wasserstoff-Spezialist habe angekündigt, dass das Angebot deutlich erweitert werde, sodass künftig auch kleinere Unternehmen in den Kundenkreis fallen würden. Die Aktie habe mit einem Kursplus von über sechs Prozent reagiert. Das seien die Details.Plug Power habe sein GenKey-Angebot erweitert, um die Einführung von Brennstoffzellen für Lager mit weniger als 100 Elektro-Gabelstaplern zu ermöglichen. Zum ersten Mal werde dieses Segment des Gabelstaplermarktes, das mehr als 25 Prozent aller in den USA verkauften Gabelstapler ausmache, Zugang zu kostengünstigen Wasserstoff-Brennstoffzellen und der damit verbundenen Produktivitätssteigerung haben.Die erweiterten GenKey-Lösungen von Plug Power würden Barrieren wie Kapital, Arbeitskraft, Platzbeschränkungen und Herausforderungen bei der Wasserstoffbeschaffung und -lieferung beseitigen. Kunden könnten Wasserstoff-Brennstoffzellen einfacher einführen und gleichzeitig die Produktivität steigern sowie den Platzbedarf und die CO2-Emissionen reduzieren. Die Lösungen würden durch den Inflation Reduction Act gefördert, was die Kosten für grünen Wasserstoff erheblich gesenkt habe.Das Angebot umfasse eine kostengünstige grüne Wasserstoffversorgung aus Plugs Produktionsanlagen, eine modulare und flexible Wasserstoffspeicherlösung sowie die Unabhängigkeit vom Stromnetz. Brennstoffzellen böten im Vergleich zu Batterien erhebliche Kosteneinsparungen. Bestellungen würden bereits angenommen, die Auslieferung für US-Kunden werde für das vierte Quartal 2023 erwartet und eine ähnliche Lösung für den europäischen Markt solle bald folgen.Solange sich das Chartbild aber noch nicht deutlich aufgehellt hat, warten Anleger vorerst an der Seitenlinie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: