Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,29 EUR +1,44% (23.05.2023, 12:40)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,274 EUR +5,13% (23.05.2023, 12:19)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,83 USD +14,23% (22.05.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (23.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Plus von gut 14 Prozent habe die Aktie von Plug Power am Montag ein Comeback an der Tech-Börse NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) gefeiert. Rückenwind hätten drei frische Aufträge aus Europa verliehen, die die Amerikaner hätten vermelden können. Die Anwendungsbereiche der Elektrolyseure, die geliefert werden sollten, seien dabei unterschiedlich.Es handele sich bei allen drei Aufträgen jeweils um Container-Elektrolyseur-Module mit einer Leistung von je fünf Megawatt. Beim ersten Kunden handele es sich um die schwedische Ardagh Glass Limmared AB mit Sitz bei Göteborg. Das Unternehmen agiere als Glashersteller und beliefere unter anderem Schwedens beliebtesten Spirituosenhersteller. Mithilfe von Wasserkraft solle die Elektrolyse-Anlage von Plug Power betrieben werden, womit dann grüner Wasserstoff produziert werde.Darüber hinaus habe Hydro Havrand, ein Geschäftsbereich des Aluminium-Herstellers Norsk Hydro, einen weitere Elektrolyseur-Module bei Plug Power bestellt. Mithilfe der Anlage solle eine geschlossene Kreislaufwirtschaft für das Aluminiumrecyclingwerk im norwegischen Hoyanger entstehen. Interessant: Die Norsk-Hydro-Einheit bestelle bei Plug Power und nicht beim lokalen Anbieter Nel , der einst aus dem Aluminium-Riesen hervorgegangen sei.Und auch in Deutschland könne Plug Power einen Auftrag verbuchen: In Bremen wolle der Partner APEX Group zum ersten Mal die Machbarkeit der Produktion von grünem Stahl durch die Dekarbonisierung der lokalen Hochöfen von ArcelorMittal demonstrieren. Hierfür sollten zwei Elektrolyseur-Module mit einer Leistung von je fünf Megawatt zur Produktion von grünem Wasserstoff installiert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: