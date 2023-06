Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,255 EUR +1,53% (14.06.2023, 09:01)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,065 EUR +7,88% (13.06.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,91 USD +5,21% (13.06.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (14.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die bekannten nordamerikanischen Wasserstoff- beziehungsweise Brennstoffzellen-Werte Plug Power und Ballard Power hätten sich in den vergangenen beiden Handelstagen eindrucksvoll zurückgemeldet. Beide Unternehmen hätten hierbei mit News für Aufsehen gesorgt. Indes stehe bei Plug Power bereits das nächste Event an.Am heutigen Mittwoch (14. Juni) steige bei Plug Power ein "Analyst Day". Bereits im Vorfeld habe Plug Power-Chef Andy Marsh durchblicken lassen, in diesem Jahr einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar erzielen zu wollen. Analysten hätten hingegen nur etwa 1,3 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt.Knapp 19 Prozent habe die Aktie von Plug Power in einem freundlichen Marktumfeld zulegen können. Damit sei dem Wert auch der nachhaltige Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 10,00 Dollar gelungen.Nicht zu bremsen sei derzeit auch die Aktie von Ballard Power. Mit der nächsten Generation der Bipolarplatten möchten die Kanadier ihre Produktionskosten massiv um 70 Prozent senken. Das habe an der Börse ebenfalls für stark steigende Kurse beim Brennstoffzellen-Urgestein gesorgt. Mit diesen News habe das Papier von Ballard Power sogar um knapp 24 Prozent in den zurückliegenden zwei Handelstagen an Wert gewinnen können - und ebenfalls positive Chartsignale senden.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: