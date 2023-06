XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,512 EUR +0,47% (26.06.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,29 USD +0,98% (26.06.2023, 17:52)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (26.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Papier des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten habe nur temporär vom "Analyst Day" Mitte Juni profitieren können. Inzwischen sei die Plug Power-Aktie wieder deutlicher unter die psychologisch wichtige 10-USD-Marke gerutscht. Investierte Anleger sollten nun v.a. eine charttechnische Marke besonders im Auge behalten.Noch befinde sich die Aktie von Plug Power in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, der aktuell bei etwa 9 USD verlaufe. Nicht minder spannend: In der Nähe des Trends befinde sich neben einer horizontalen Unterstützung auch die 50-Tage-Linie, die als wichtige Unterstützung beim Wasserstoff-Titel fungiere. Wenn diese charttechnische Unterstützungszone nachhaltig unterschritten werde, drohe ein weiterer Rutsch in Richtung 52-Wochen-Tief. Dieses befinde sich derzeit bei 7,39 USD. Hierbei handele es sich auch um ein Mehrjahrestief.Ein Grund für den Abverkauf in den vergangenen Handelstagen sei die Zinsthematik. Die US- Notenbank habe vor Kurzem signalisiert, dass weitere Zinsschritte nach oben möglich seien. Zinssensitive Werte, die nicht profitabel arbeiten würden und bei denen auch in den kommenden Jahren keine Gewinne zu erwarten seien, würden besonders unter dem aktuellen Zinsumfeld leiden. Plug Power als defizitär wirtschaftendes Wasserstoff-Unternehmen gehöre hierbei dazu.Bei Plug Power trübe sich das charttechnische Gesamtbild weiter ein. Die mehrfache Unterstützung im Bereich um 9 USD müsse nun halten, um einen weiteren Abverkauf und somit den Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends abzuwenden. Sollte es zum Verkaufssignal kommen, sollten Anleger die Reißleine ziehen. Über 10 USD hingegen werde es wieder für einen Einstieg auf der Long-Seite interessant. Generell gelte: Plug Power eigne sich nur für spekulativ ausgerichtete Anleger, die mit hoher Volatilität kein Problem hätten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2023)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:8,458 EUR +0,19% (26.06.2023, 11:17)