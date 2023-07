Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,985 EUR +1,52% (17.07.2023, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,07 EUR -1,12% (14.07.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,14 USD -1,78% (14.07.2023)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (17.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bei Plug Power nehme eine nachhaltige charttechnische Bodenbildung mehr und mehr Formen an. Das liege neben dem zuletzt positiven Newsflow auch an vielversprechenden Analystenstimmen, die dem Wert trotz der 65-Prozent-Rally ausgehend vom 52-Wochen-Tief bei 7,39 Dollar noch viel Upside-Potenzial bescheinigen würden.Am Freitag vergangener Handelswoche habe Analyst Abhishek Sinha von Northland Securities den Wasserstoff-Titel von "market perform" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel massiv von 13 auf 22 Dollar angehoben. Seiner Meinung nach sei das Unternehmen "jetzt auf einem klaren Weg zur Cashflow-Generierung, und die Dynamik nimmt mit jeder weiteren Geschäftsankündigung zu", zitiere SeekingAlpha.Das Momentum von Plug Power baue sich auf, da sich die Kombinationsmöglichkeiten in der Wasserstoffwelt weiterentwickeln, so Sinha. Die jüngste Flut von Projektankündigungen des Unternehmens in Europa sei ein Beweis dafür. Der Analyst habe demnach hinzugefügt, dass die erfolgreiche Inbetriebnahme von Anlagen in Louisiana, New York und Texas das Vertrauen in die weitere Entwicklung des Unternehmens untermauern würde.Neben Sinha würden derzeit 21 weitere Analysten zum Kauf der Wasserstoff-Aktie raten, weitere zehn würden eine neutrale Haltung einnehmen beziehungsweise empfehlen, den Titel zu halten. Lediglich ein Experte stufe Plug Power derzeit laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einer Verkaufsempfehlung ein.Der Wasserstoff-Titel sei wieder einen Blick wert. Mutige Anleger setzen auf die Trendwende und gehen eine Trading-Position ein (Stopp: 8,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". Generell gelte: Einzelinvestments in defizitär wirtschaftende Wasserstoff-Unternehmen würden nur für spekulativ orientierte Anleger geeignet bleiben. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: