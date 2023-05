unter folgendem Link.



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (06.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der US-Brennstoffzellenhersteller habe am Donnerstag ein neues Großprojekt angekündigt. Doch auch diese Meldung habe die Plug Power-Aktie nicht aus ihrem Abwärtssog befreien können. Das Chartbild bleibe weiter eingetrübt. Dennoch würden die Analysten weiter extrem bullish für den Wasserstoff-Spezialisten bleiben.Plug Power sei einst der Highflyer unter den Wasserstoffwerten gewesen. Doch dann hätten sich die Probleme gehäuft: Dem US-Konzern fehle es an großen Aufträgen und einer guten Unternehmenskommunikation. Die Quartalsergebnisse hätten trotz mehrfach reduzierter Prognosen unter den Markterwartungen gelegen. Dies habe Plug Power zusätzlich eine Sammelklage beschert.All das setze die Plug Power-Aktie seit Monaten kräftig unter Druck. Seit Anfang Februar befinde sich das Papier im ungebrochenen Abwärtstrend, der Kurs habe sich mittlerweile in etwa halbiert. Für eine Trendumkehr müsste die Aktie zunächst die 50-Tage-Linie bei 10,99 USD zurückerobern.Die Kursziele der Analysten würden dennoch auf ihrem hohen Niveau bleiben. So liege das durchschnittliche Kursziel bei 23,42 USD, was auf dem aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von 167% impliziere. Laut Bloomberg würden derzeit 20 von 31 Analysten zum Kauf der Aktie und nur einer zum Verkauf raten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU