Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,798 EUR +1,62% (13.06.2023, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,33 EUR +9,51% (12.06.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,37 USD +13,09% (12.06.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (13.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Plus von gut 13 Prozent sei die Aktie von Plug Power vielversprechend in die neue Handelswoche gestartet. Anleger würden den Fokus auf den "Analyst Day" richten, der am Mittwoch stattfinde. Bereits im Vorfeld sorge eine Aussage von Plug Power-Chef, Andy Marsh, für positive Impulse - und ein frisches Kaufsignal bei dem Wasserstoff-Wert."Plug hat erfolgreich ein florierendes Geschäft aufgebaut. Wir freuen uns, unsere geladenen Gäste in unserer hochmodernen Gigafactory begrüßen zu dürfen, wo sie sich aus erster Hand davon überzeugen können, dass wir nicht nur greifbare Produkte verkaufen und einsetzen, sondern auch unseren Betrieb ausgeweitet haben", so der Firmenlenker in einer Pressemitteilung mit den Webcast-Details. "Dieses operative Wachstum unterstützt unsere kurzfristigen Umsatzziele von 1,4 Milliarden Dollar im Jahr 2023 und unser langfristiges Ziel, bis 2030 einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Dollar zu erreichen."Vor allem die optimistische Umsatzprognose für das Jahr 2023 überrasche. Analysten hätten hier bis dato nur knapp 1,3 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt. Ein ambitioniertes Ziel, denn im ersten Quartal 2023 habe der Wasserstoff-Spezialist lediglich 210,3 Millionen Dollar erlöst. Hier müsse sich das Management um CEO Marsh in jedem Fall strecken.Aus charttechnischer Sicht habe die Aktie zu Wochenbeginn mit dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 10,00 Dollar ein klar positives Signal gesendet. Weitere Impulse könnten vom morgigen Investor Day ausgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: