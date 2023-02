XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,474 EUR +2,17% (16.02.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

16,15 USD -3,70% (16.02.2023, 21:06)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (16.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power befinde sich nach einem fulminanten Jahresstart in einer breiten Konsolidierungszone. Möglicherweise bringe eine neue Analystenstudie wieder Bewegung in die Wasserstoff-Aktie. Das Kursziel liege rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Nach unten scheine Plug Power gut abgesichert.Die Aktie habe zwischen Freitag und Dienstag mehrfach die 50-Tage-Linie bei 14,87 Dollar angetastet und wieder nach oben gedreht. Mittlerweile stehe Plug Power bei 16,50 Dollar, was die Vermutung zulasse, dass die Bullen vorerst gesiegt hätten.Unterstützung bekämen sie von Scott Darling vom Analysehaus Haitong International Research. Plug Power sei offensichtlich seine "Lieblings"-Aktie, denn er stufe sie mit "outperform" ein, das Kursziel sehe er bei 25 Dollar.Langfristig ist "Der Aktionär" für Plug Power zuversichtlich gestimmt. Solange der Kurs aber nicht den Widerstand bei 18 Dollar überwindet, bleibt die Aktie lediglich auf der Watchlist, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 16.02.2023)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:14,982 EUR -4,52% (16.02.2023, 21:21)