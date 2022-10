Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (12.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Charttechnisch sehe Plug Power gerade eher schlecht aus. Der Kurs der Aktie falle - und habe noch etwas Luft bis zu einer möglichen Unterstützung. Allein heute betrage das Minus im US-Handel zunächst mehr als vier Prozent. Langfristig orientierte Investoren könnten sich mit einer aktuellen Studie trösten.Der Markt für Brennstoffzellen könnte laut Citi bis 2040 einer der am schnellsten wachsenden werden. Bis 2030 werde der Markt bestenfalls voraussichtlich eine Größe von 50 Gigawatt und damit 40 Milliarden Dollar erreichen. 2040 sollten es im Idealfall 500 Gigawatt und damit 180 Milliarden Dollar sein.Ein Top-Favorit der Citi-Analysten im Brennstoffzellen-Bereich sei Plug Power. Das aktuelle Kursziel für Plug Power von 28 Dollar wirke dabei noch nicht mal sonderlich gewagt. Der Kursziel-Konsens für die Aktie liege derzeit bei 37,44 Dollar und impliziere nahezu Verdopplungspotenzial."Der Aktionär" bleibt vorerst angesichts des angeschlagenen Charts an der Seitenlinie, hat aber mit Daimler Truck einen weiteren Brennstoffzellen-Favoriten der Citi-Analysten auf seiner aktuellen Empfehlungsliste. Anleger, die mehr Diversifizierung wollen, können auf den E-Wasserstoff Nordamerika-Index setzen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 12.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emit- tenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinba- rung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www. deraktionaer.de/invest.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler Truck.