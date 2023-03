Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (14.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Grüner Wasserstoff gelte als Hoffnungsträger, um die sektorübergreifende Dekarbonisierung voranzubringen. Langfristig könnte der Energieträger auch in der Luftfahrt zum Einsatz kommen. Der Wasserstoffspezialist Plug Power wolle hier mitmischen."Wir sagen seit langem, dass Wasserstoff Anwendungen wie Flugzeuge antreiben und gleichzeitig giftige Kohlenstoffemissionen reduzieren kann", habe Plug-Power-CEO Andy Marsh erklärt. Der Konzern pflege eine langjährige Partnerschaft mit Universal Hydrogen und habe diese 2021 um die Entwicklung von Brennstoffzellen für Regionalflugzeuge erweitert.In der vergangenen Woche habe das Projekt einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Für 15 Minuten habe das Verkehrsflugzeug Universal Hydrogen, angetrieben von Plugs ProGen-Brennstoffzellen, um 8:30 Uhr auf dem Grant County International Airport im Bundesstaat Washington abgehoben. Die Flughöhe habe 3.500 Fuß MSL betragen. Der Flug sei der erste einer zweijährigen Flugtestkampagne gewesen, die 2025 in den Passagierdienst münden solle.Anstatt ein brandneues Flugzeug zu entwickeln, rüste Universal Hydrogen die Flugzeuge mithilfe eines Aftermarket-Nachrüst-Umrüstsatzes auf Wasserstoff um. Die bei der Betankung verwendeten Kapseln seien mit bestehenden Frachtnetzen und Flughafen-Frachtabfertigungsgeräten kompatibel, habe CEO Paul Eremenko von Universal Hydrogen erklärt.Die Plug Power-Aktie bleibt interessant, aufgrund des eingetrübten Chartbilds gehört sie derzeit aber nur auf die Watchlist, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: