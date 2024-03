Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (11.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie sei am Montag deutlich schwächer in den Handel gestartet. Nachdem die Wasserstofffirma bereits Ende Februar ihre Q4-Zahlen veröffentlicht habe, habe heute der Wettbewerber Ballard Power nachgezogen. Das Unternehmen habe die Erwartungen der Analysten verfehlt und den gesamten Sektor mit nach unten gerissen.Zwar habe Ballard Power mit 46,8 Millionen Dollar den geschätzten Umsatz von 35,2 Millionen Dollar deutlich übertroffen, was zudem einer Steigerung um mehr als 130 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Doch der Verlust je Aktie sei mit 16 Cent um einiges höher ausgefallen als die prognostizierten 13 Cent, was dazu geführt habe, dass Ballard Power mit einem Minus von rund neun Prozent in den US-Handel gestartet sei. Für Plug Power sei es um etwas mehr als vier Prozent nach unten gegangen."Unser Übergang zu einem Unternehmen für kommerzielle Produkte gewinnt an Fahrt, da unsere Brennstoffzellenmotoren in unseren vertikalen Märkten zunehmend akzeptiert werden", so Randy MacEwen, Präsident und CEO von Ballard Power. "Wir haben im Quartal eine Rekordzahl von Brennstoffzellenmotoren ausgeliefert. Wir haben auch neue Aufträge in Höhe von 64,7 Millionen Dollar im vierten Quartal verbucht, was zu einem produktbasierten Auftragsbestand führte, der nun 15 Prozent höher liegt als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres."Der Wasserstoffsektor sei nach wie vor ein schwieriges Pflaster. Auch wenn die Unternehmen ihre Umsatzzahlen deutlich hätten steigern können, bleibe die Profitabilität auch aufgrund der hohen Zinsen ein großes Problem. Es spreche derzeit nichts für eine Trendwende bei Wasserstoff-Aktien. Anleger schauen sich anderweitig um, so Michael Diertl. (Analyse vom 11.03.2024)