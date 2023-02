NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (22.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der US-Wasserstoff-Spezialist wolle auch verstärkt in Europa Fuß fassen und große Projekte realisieren. Ein aussichtsreiches Vorhaben, welches sich derzeit in der Entwicklungsphase befinde, treibe Plug Power in Spanien mit ACCIONA Energía voran. Das Projekt sei nun der Regierung von Navarra vorgestellt worden.Das Vorhaben mit dem Namen Valle H2V Navarra sehe vor, eine industrielle Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Rocaforte (Sangüesa) zu errichten. Diese solle mithilfe eines Elektrolyseurs mit einer Leistung von 25 Megawatt betrieben werden. Damit es sich auch um grünen Wasserstoff handele, werde dieser mit Solar- und Windstrom betrieben. Sowohl die Photovoltaik-Anlage als auch der Windpark würden sich demnach derzeit in der Entwicklung befinden.Plug Power verfüge über eine aussichtsreiche Projektpipeline, das Vorhaben in Spanien gehöre zweifellos dazu. Positive Impulse würden nach der Nachricht aber ausbleiben: Die Plug Power-Aktie habe am Dienstag über 7% an Wert verloren. Der Titel gehöre derzeit nur auf die Watchlist, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)