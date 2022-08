XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (04.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe sich zuletzt deutlich erholt und mit einer starken Performance von ihrem Jahrestief gelöst. Damit werde es beim Hersteller von Brennstoffzellen charttechnisch wieder interessant und auch operativ laufe es rund. So habe das Unternehmen in Texas einen Großauftrag an Land ziehen können.Wie das US-amerikanische Infrastrukturunternehmen New Fortress Energy am Donnerstag bekannt gegeben habe, habe man sich mit Plug Power auf den Bau einer Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff mit einer Kapazität von 120 Megawatt geeinigt. Mit einer Produktion von mehr als 50 Tonnen Wasserstoff pro Tag werde die Anlage zu den größten dieser Art in Nordamerika zählen. Durch die Entwicklung zusätzlicher unterstützender Infrastruktur werde die Anlage auf fast 500 Megawatt skalierbar sein.Der Standort in der Nähe der texanischen Stadt Beaumont solle strategisch günstig am Ufer eines Flusses und in der Nähe zu industriellen Endverbrauchern liegen. Zudem gebe es dort Zugang zur Energieversorgung und gute logistische Voraussetzungen zum Transport des Wasserstoffs.