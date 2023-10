Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

6,978 EUR -3,00% (02.10.2023, 16:10)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,335 USD -3,49% (02.10.2023, 15:56)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (02.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.HYVIA, das Joint Venture zwischen Plug Power und Renault, sei vor über zwei Jahren ins Leben gerufen worden. Inzwischen seien erste mit Wasserstoff betriebene Vans auf Europas Straßen unterwegs. Gemeinsam mit anderen Befürwortern der Wasserstoff-Mobilität wolle HYVIA nun einen Blick auf die zurückliegenden zwei Jahre werfen.Zwischen dem 2. und 12. Oktober möchte das Joint Venture mit 100 Akteuren, die sich der Wasserstoff-Mobilität verschrieben hätten, eine Bilanz ihres seit mehr als zwei Jahren entwickelten H2-Ökosystems ziehen, heiße es in einer Pressemitteilung von HYVIA.Mithilfe der Kompetenzbereiche von Plug Power und Renault sei HYVIA in der Lage, ein vollständiges und einzigartiges Wasserstoff-Ökosystem aufzubauen. Das Gemeinschaftsunternehmen führe in diesem Zusammenhang wasserstoffbetriebene leichte Nutzfahrzeuge, Betankungs-, Wartungs- und Finanzierungslösungen für Fachleute sowie die Herstellung von Brennstoffzellen oder kohlenstoffarmen Wasserstoff durch Elektrolyse auf.Darüber hinaus nenne HYVIA im Rahmen der Pressemitteilung namhafte Pionierkunden, darunter Orange, Engie oder auch die Hamburger Hafen und Logistik AG. Nicht minder spannend: Mit Atawey setze HYVIA eine neue Partnerschaft auf. Bei Atawey handele es sich um einen führenden Anbieter von Wasserstoff-Tankstellen. Zudem kündige das Joint Venture zwischen Plug Power und Renault die Stärkung der Partnerschaft mit dem Start-up HysetCo, an dem sich Total im Jahr 2021 mit 20% beteiligt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: