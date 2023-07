Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (25.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die US-Bank J.P. Morgan habe im Zuge einer umfangreichen Studie zum Clean-Tech-Sektor auch den amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power etwas genauer unter die Lupe genommen. Die positive Einschätzung der Analysten bleibe bestehen, allerdings werde auch ein mögliches politisches Risiko skizziert.Die Analysten würden Plug Power unverändert mit "overweight" (OW) und einem Kursziel von 14 Dollar einstufen."Wir gehen davon aus, dass wir genauere Informationen darüber erhalten werden, wie Unternehmen in den Teilsektoren Wasserstoff, Aufladen von Elektrofahrzeugen und Batterien von der politischen Unterstützung in den USA profitieren werden, zum Beispiel von den Steuergutschriften des Inflation Reduction Act (IRA) und dem NEVI-Programm (National Electric Vehicle Infrastructure) des Bipartisan Infrastructure Law, jetzt, da einige Mittel an die Unternehmen fließen, obwohl wir im Fall der Wasserstoff-PTCs (Production Tax Credits) erst im Spätsommer oder Frühherbst weitere Klarheit erwarten", heiße es in der Studie.J.P. Morgan betrachte die politische Unterstützung weiterhin als günstigen Rückenwind. Und unter der Annahme, dass die Entscheidung über den Wasserstoff-PTC großzügiger ausfalle, würden die Analysten glauben, dass sich die Vorteile für wasserstoffexponierte Aktien in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar machen würden.J.P. Morgan empfehle Anlegern, durch die Berichtssaison selektiv zu bleiben und ChargePoint im Bereich EV-Aufladung und Plug im Bereich Wasserstoff zu bevorzugen.Attraktive politische Rahmenbedingungen für die Wasserstoff-Branche seien essentiell, um dem Energieträger nachhaltig zum sektorübergreifenden Durchbruch zu verhelfen. Weitere Klarheit zugunsten der Wasserstoff-Industrie dürfte den Pure-Playern aus diesem Bereich positive Impulse verleihen.Mutige Anleger können eine Position auf Plug Power eingehen und darauf setzen, dass die wichtige 200-Tage-Linie in Kürze geknackt wird (Stopp: 8,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link