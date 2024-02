Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,231 EUR +1,03% (07.02.2024, 14:52)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,49 USD +3,34% (06.02.2024, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am Dienstag habe die Plug Power-Aktie ein weiteres Downgrade hinnehmen müssen, habe jedoch im Tagesverlauf klar ins Plus drehen können. Die Analysten von Seaport Research Partners hätten die Kaufempfehlung für die Plug Power-Aktie kassiert und würden den Wasserstoff-Titel nur noch mit "Neutral" bewerten. Und die Abstufung sei gut begründet.Die Analysten hätten erklärt, dass dass "Triage und dann Reha" ein langwieriger Prozess der Umstellung bei Plug Power sein werde. "Wir werden auf stärkere Vitalzeichen für die Rentabilität warten", heiße es weiter in der Studie, aus der "Bloomberg" und "Marketwatch" zitiert hätten.Laut den Experten von Seaport Research verlaufe die Entwicklung einer sauberen Wasserstoffwirtschaft zögerlicher als erhofft. Demnach solle sich Plug Power darauf konzentrieren, sein Geschäftsmodell und die Glaubwürdigkeit seiner Prognosen wiederherzustellen und, als zentralen Punkt dieser Mission, Fortschritte in Richtung Rentabilität zu erzielen.Klare Kritikpunkte von Seaport Research, die auch DER AKTIONÄR des Öfteren aufgeführt habe. "Plug Power muss dringend eine Lösung präsentieren, damit der Geschäftsbetrieb mittelfristig aufrechterhalten werden kann. Aufgrund des verloren gegangenen Vertrauens durch vollmundige Ankündigungen respektive (zu) ambitionierten Zielen wird es umso schwerer, das notwendige Kapital aufzutreiben", habe DER AKTIONÄR beispielsweise am 17. Januar im Artikel "Plug Power: Talfahrt geht weiter - neues Tief" geschrieben.Anleger bleiben beim spekulativen Wert weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link