Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,678 EUR -0,44% (20.09.2023, 10:26)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,24 USD +1,10% (19.09.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am heutigen Mittwoch sei es soweit - mit Spannung würden die Investoren auf die FED am Abend schauen. Die US-Notenbank dürfte ihre Geldpolitik wohl nicht noch weiter straffen. Sowohl unter Bankvolkswirten als auch an den Finanzmärkten werde überwiegend mit stabilen Leitzinsen gerechnet. Für die zuletzt angeschlagene Plug Power-Aktie hänge viel an der Entscheidung.Die FED sei in einer schwierigen Lage und besonders Augenmerk würden Anleger auf den Ausblick haben. Denn es sei ungewiss, ob die FED zukünftig ihre Zinsen weiter anheben werde - oder am Ende ihres Straffungszyklus angelangt sei. Derweil halte der Aufwärtstrend bei den Ölpreisen an. Die Rohölpreise würden weiter anziehen und sich der Marke von 100 US-Dollar nähern. Das treibe die Inflation wieder an und bringe die Notenbank unter Zugzwang.Seit dem Mehrmonatshoch im Juli bei 13,44 Dollar sei die Luft bei der Plug Power-Aktie raus gewesen. Aktuell versuche der Titel beim Support an der 8-Dollar-Marke einen Rebound zu vollziehen. Im US-Handel am vergangenen Donnerstag hätten die Bullen ein starkes Zeichen gesendet, da der Kurs um 6,3 Prozent in die Höhe geklettert sei. Damit habe der Titel für den Moment einen weiteren Abverkauf verhindern können.Nun stehe der Widerstand an der 9-Dollar-Marke im Fokus. Gelinge hier der nachhaltige Ausbruch, werde ein erstes technisches Kaufsignal ausgelöst. Bis dahin sei es aber noch viel Arbeit für die Bullen.Die Lage sei weiterhin fragil und Anleger sollten vor der Notenbank keinen Einstieg wagen. Erst wenn der Titel nachhaltig den Ausbruch gemeistert und die psychologisch wichtige 10-Dollar-Marke geknackt habe, werde es wieder interessant. Bis dahin gehört die Aktie auf die Watchlist, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 20.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link