Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,378 EUR +1,04% (10.05.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,272 EUR -13,37% (09.05.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,005 USD (09.05.2023)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (10.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist habe mit seinen Zahlen für das erste Quartal massiv enttäuscht. Die Aktie von Plug Power sei daraufhin auf ein neues Mehrjahrestief gekracht. Indes würden die ersten Analysten reagieren und nach dem schwachen Zahlenwerk ihre Kursziele für den Wasserstoff-Wert zusammenstreichen.So habe beispielsweise J.P. Morgan das Kursziel um sechs auf 14 Dollar reduziert. Analyst William Peterson habe dennoch an seinem "overweight"-Rating festgehalten. Weitaus vorsichtigere Töne schlage hingegen Ameet Thakker von BMO Capital Markets an, der die Plug-Power-Aktie nur mit "market perform" einstufe. Er sehe sogar ausgehend vom gestrigen Schlusskurs von 8,01 Dollar sogar noch Downside-Potenzial bis 7,50 Dollar.Während Plug Power die Umsatzschätzung habe übertreffen können, habe einmal mehr die Ergebnisentwicklung enttäuscht. Das Ergebnis je Aktie sei deutlich verfehlt worden. Gleiches gelte für den Ausblick auf 2024: Plug Power stelle hier 1,2 bis 1,4 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, Analysten hätten allerdings gut zwei Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt.Zudem bereite die Liquiditätslage zusehends Sorgenfalten. Zwar habe Plug Power per Ende des ersten Quartals noch eine Cash-Position in Höhe 1,37 Milliarden Dollar verfügt. Aber: "Plug prüft mehrere Quellen für kostengünstiges und nicht verwässerndes Kapital, während es den Aufbau eines globalen Netzwerks zur Erzeugung von grünem Wasserstoff fortsetzt", heiße es im Investorenbrief zu den Q1-Zahlen. Das stoße sauer auf.Anleger greifen nun nicht ins fallende Messer, so Michel Doepke. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: