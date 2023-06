Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,66 EUR -2,03% (15.06.2023, 13:58)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,648 EUR -4,38% (15.06.2023, 13:41)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,69 USD -2,02% (14.06.2023)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (15.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe Plug Power seinen Analyst Day abgehalten und ambitionierte Ziele formuliert. Nach massiven Kursgewinnen im Vorfeld sei die Aktie schlussendlich mit einem Minus von gut zwei Prozent aus dem Handel gegangen. "Der Aktionär" blicke auf die wichtigsten Neuigkeiten, die Plug Power im Rahmen des Events kommuniziert habe."The Plug World we are Building for 2030" sei der Präsentation zu entnehmen. Folgende sechs Ziele wolle Plug Power zum Ende der Dekade erreichen:1. Über 2.000 Tonnen Wasserstoff möchte Plug Power pro Tag produzieren.2. 100.000 Hyvia-Vans (bei Hyvia handelt es sich um ein Joint Venture mit Renault) sollen auf den Straßen unterwegs sein.3. ein Gigawatt stationärer Stromerzeugung4. die Auslieferung von Elektrolyseuren mit einer Leistung von fünf Gigawatt pro Jahr5. 500.000 Brennstoffzellen-Gabelstapler sollen betrieben werden6. Produktionskapazitäten für zehn Gigawatt an Brennstoffzellen und Elektrolyseuren"Plug hat erfolgreich ein florierendes Geschäft aufgebaut. Wir freuen uns, unsere geladenen Gäste in unserer hochmodernen Gigafactory begrüßen zu dürfen, wo sie sich aus erster Hand davon überzeugen können, dass wir nicht nur greifbare Produkte verkaufen und einsetzen, sondern auch unseren Betrieb ausgeweitet haben", so Andy Marsh, CEO von Plug Power.Plug Power setze sich einmal ambitionierte Ziele. In der Vergangenheit habe das Unternehmen allerdings des Öfteren - vor allem im Hinblick auf die Profitabilität - für lange Gesichter gesorgt. Dennoch hätten die Bullen zuletzt mit dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 10 Dollar ein starkes Signal geliefert. Wichtig sei, dass diese Marke nun halte.Trader sollten die Unterstützungszone im Auge behalten und bei einem nachhaltigen Unterschreiten entsprechend reagieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: