Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,75 EUR -1,29% (26.02.2024, 10:51)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,01 USD -3,83% (23.02.2024, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am kommenden Freitag werde Plug Power seine Q4-Zahlen veröffentlichen. Im Fokus stehen dürfte dabei einmal mehr der Verlust pro Aktie. Denn das Wasserstoff-Unternehmen habe bei diesem Wert die Schätzungen der Analysten die letzten 13 Quartale in Folge verfehlt und sei nach den Zahlen nicht selten zweistellig eingebrochen.Minus 40 Prozent, minus 15 Prozent, minus 14 Prozent habe die Plug Power-Aktie am Handelstag nach Veröffentlichung der letzten drei Quartalsergebnisse verzeichnet. Während der Umsatz mal leicht über und mal leicht unter den Erwartungen gelegen habe, habe die US-Firma nie annähernd den geschätzten Verlust je Aktie erreicht - im negativen Sinne.Das sei bei Plug Power zwar nichts Neues und habe es auch schon während der krassen Rally in den Jahren 2020 und 2021 gegeben, doch damals seien die Umstände andere gewesen. In den vergangenen zwei Jahren seien die Leitzinsen deutlich angestiegen, weshalb sich der Fokus der Anleger von Wachstum auf Rentabilität verschoben habe. Das habe die Aktie des unprofitablen Unternehmens massiv unter Druck gesetzt. Mittlerweile befinde sich der Kurs auf einem ähnlichen Niveau wie im Corona-Crash.Sollte der Wasserstoff-Player auch mit seinen Zahlen zum vierten Quartal enttäuschen, käme es nicht überraschend, wenn dessen Papier ein weiteres Mal zweistellig abstürze. Gleiches dürfte allerdings auch umgekehrt gelten: Schaffe es Plug Power die Misere bei den Gewinnschätzungen zu beenden, könnte ein starker Kurssprung die Folge sein.Anleger halten sich deshalb vorerst von der Wasserstoff-Aktie fern und warten unbedingt die Zahlen am Freitag ab, anstatt in das fallende Messer zu greifen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link