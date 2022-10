XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,165 EUR -0,60% (05.10.2022, 13:03)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,39 USD +7,20% (04.10.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (05.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power sei vielversprechend in den Oktober gestartet. Während sie im September noch eine rasante Talfahrt hingelegt habe, habe sie nun wichtige charttechnische Unterstützungen zurückerobern können. Das habe unter anderem auch die Aufmerksamkeit eines Analysten erregt.Der Wert lege wieder den Vorwärtsgang ein. Nachdem dieser zunächst die 100-Tage-Linie bei 21,37 Dollar habe zurückerobern können, sei er über die wichtige Hürde bei 22,83 Dollar (200-Tage-Linie) gesprungen. Den gestrigen Dienstag habe die Aktie mit 23,39 Dollar geschlossen - jetzt rücke die 50-Tage-Linie bei 25,74 Dollar wieder näher.Die Plug Power-Aktie sei wieder in das Visier der Analysten gerückt. P.J. Juvekar von der Citi sehe zwar derzeit weniger Spielraum für Wasserstoff-Aktien, schreibe dem Wert aber immer noch ein Potenzial von knapp 20 Prozent zu. Er habe das Kursziel von 36 auf 28 Dollar gesenkt und empfehle den Wasserstoff-Titel weiter zum Kauf.